Латвийские теннисистки отлично выступили на кортах в Риме

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в среду, 16 мая, в рамках престижного турнира WTA «Premier» в Риме в матче второго тура с результатом 6-4, 6-4 победила сербку Александру Крунич и попала в 1/8.

За проход в 1/8 Севастова заработала 105 очков WTA и премию в размере 28 910 евро. В следующей встрече Севастова сразится с второй ракеткой мира Каролиной Возняцки из Дании или бельгийкой Алисон ван Уйтванк.

На данный момент 28-летняя Севастова в женском ранге WTA занимает 20 место, а 24-летняя Крунич - 46 место.

1/8 также достигла первая ракетка Латвии Алена Остапенко, начавшая турнир сразу со второго тура - с результатом 6-2, 7-5 она превзошла китаянку Чжан Шуай.

Далее Остапенко сразиться с первой ракеткой Англии Йоханной Конта, которая сейчас занимает 22 место в ранге WTA.





