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Месси признал превосходство «Реала» над «Барселоной»

Lenta.ru
Лионель Месси | Фото: REUTERS/Scanpix

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о мадридском «Реале». Его слова приводит Sport.es.

«На всех позициях у «Реала» лучшие игроки мира, как и у нас. Хотя у «Мадрида» есть что-то, что присуще только им. Даже играя плохо, они все равно могут добиваться результата. Мы должны стать намного лучше как команда, чтобы обыгрывать их», — заявил форвард.

Месси также посетовал на плохую игру каталонцев в Лиге чемпионов. «В последнем розыгрыше Лиги чемпионов мы облажались. Учитывая то преимущество, которое имели, мы должны были играть в полуфинале. Это было большое разочарование для нас. Мы были так близки», — отметил он.

«Барселона» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов выиграла первый матч у «Ромы» — 4:1, однако в гостях проиграла со счетом 0:3. Такой результат не позволил команде пройти дальше. В финале турнира, который пройдет 26 мая в Киеве, встретятся «Реал» и английский «Ливерпуль».

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