Остапенко в Риме обыграла Йоханну Конту

В четверг первая ракетка Латвии Алена Остапнеко в тяжелом трехсетовом матче со счетом 2:6, 6:3, 6:4 обыграла британскую звезду тенниса Йоханну Конту и вышла в четвертьфинал престижного турнира серии «Premier» в Риме. Эта победа стала для Остапенко первой за последние четыре встречи с Контой. Этим вечером другая представительница Латвии Анастасия Севастова на центральном корте сразится со второй ракеткой планеты Каролин Возняцки, матч начнется не ранее 22 часов по латвийскому времени.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 190 рейтинговых очков WTA и премию в размере 58 313 евро.

В следующем круге она встретится с россиянкой Марией Шараповой или Дарьей Гавриловой из Австралии.

Для Остапенко и Конты этот матч стал второй встречей на турнирах WTA. В прошлом году теннисистки встречались на турнире серии «Premier» в Истборне, который стал первым после триумфа Остапенко на Открытом чемпионате франции. В тот раз Остапенко уступила Конте 5:7, 6:3, 4:6 и прервала восьмиматчевую победную серию.

Перед этим спортсменки провели совместную дуэль в прошлом году в Таллине, где на Кубке федераций представительница Латвии потерпело поражение со счетом 2:6, 3:6.

Шестая ракетка мира была посеяна под пятым номером, и первый круг турнира была свободна, а во втором круге Остапенко со счетом 6:2, 7:5 обыграла китаянку Шуан Чжай, находящуюся в рейтинге WTA на 27 месте.