В Риге в двадцатый раз пройдет международный чемпионат по гимнастике среди ветеранов

С 1999 в Риге проводится международный чемпионат по спортивной гимнастике среди ветеранов спорта «Latvian International Atristic Gymnastics Tournament Veterans Open». На турнир приезжают многие именитые гимнасты мира прошлых лет из разных стран мира.

В этом году на юбилейный 20-ый турнир планирует принять около 50 участников - 30 женщин и 20 мужчин. В чемпионате примут участие спортсмены из таких стран, как Финляндия, Норвегия, Германия, Молдавия, Белоруссия, Россия, Австрия, Чехия. Также в состязаниях ветеранов традиционно принимают участие спортсмены из Латвии, Литвы и Эстонии. Самому молодому участнику турнира 30 лет, самому старшему – 78. Самой молодой участнице 28, самой старшей 67 лет.

Слоган мероприятия: «Ветераны спорта всех стран объединяйтесь!»

Латвия стала той страной, где ветераны спорта собираются вместе не только для того, чтобы ещё раз продемонстрировать своё мастерство, но и обсудить актуальные вопросы развития спорта в современном мире, реабилитации спортсменов и их социализации по окончанию спортивной карьеры.

Состоятся соревнования 2 июня, в 14:00, в гимнастическом олимпийском спортивном центре, по адресу Гростонас 6б, Рига.