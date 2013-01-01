Чемпионат мира по хоккею: Россия едет домой

Сборная России в четверг завершила борьбу за медали чемпионата мира по хоккею, который в этом году проходит на ледовых площадках Дании.

Подопечные Ильи Воробьева в потрясающем по накалу четвертьфинальном матче уступили родоначальникам хоккея в овертайме со счетом 4:5.

Россияне четырежды отыгрывались по ходу встречи усилиями Ильи Михеева (32:53), Александра Барабанова (37:32), Сергея Андронова (48:44) и Артема Анисимова (54:34), однако овертайме поплатились за удаление Кирилла Капризова. Победу канадцам принес бросок принес Райана О'Райлли (64:57).

Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства. В 2014 году отечественные хоккеисты завоевали золото, в 2015-м - серебро, в 2016-м и 2017-м - бронзу.

В полуфинале нынешнего турнира сборная Канады 19 мая в Копенгагене встретится с победителем встречи Финляндия - Швейцария, которая пройдет позднее в четверг.