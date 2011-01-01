Сборная США обыграла чехов и вышла в полуфинал

Сборная США одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:2. Американская команда прошла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары Швеция — Латвия, сообщает Чемпионат.com.

В составе сборной США голами сумели отметиться Кэм Аткинсон и Патрик Кейн, оформивший дубль. У чехов заброшенные шайбы на свой счёт записали Михал Ржепик и Мартин Нечас.

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная России уступили Канаде в овертайме со счетом 4:5.

Россияне постоянно отыгрывались по ходу встречи усилиями Ильи Михеева (32:53), Александра Барабанова (37:32), Сергея Андронова (48:44) и Артема Анисимова (54:34), однако овертайме поплатились за удаление Кирилла Капризова. Победу канадцам принес бросок Райана О'Райлли (64:57).

Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства. В 2014 году отечественные хоккеисты завоевали золото, в 2015-м - серебро, в 2016-м и 2017-м - бронзу.

Добавим, что сборная России не обыгрывала канадцев на чемпионатах мира с 2011 года.