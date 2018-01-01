Сенсации не произошло! В невероятном матче сборная Латвии уступила шведам

Вечером в четверг сборная Латвии в рамках четвертьфинала чемпионата мира провела матч против сборной Швеции. Несмотря на то, что латыши боролись с первой до последней секунды, невероятная по накалу страстей игра завершилась победой шведов со счетом 3:2. Таким образом, сборная Латвии завершила выступление на этом чемпионате на восьмом месте.

Первый период:

Первый период начался с атак сборной Швеции, однако латыши натиск выдержали и игра успокоилась.

Пусть шведы и контролировали ход матча, нельзя сказать, что они преобладали на площадке - позиционно атаковала как одна, так и другая команда.

Впрочем, количество опасных моментов можно было пересчитать по пальцам - уж слишком спокойно и размеренно проходил период. В частности, к началу 14-й минуты матча команды на двоих сделали всего три броска в створ ворот, причем два из них - на счету сборной Латвии.

Периодически сборная Швеции на какое-то время задерживалась в сборной Латвии, но все заканчивалось или потерей шайбы, или же не самым опасным броском по воротам. Подопечные Боба Хартли отвечали примерно тем же, в итоге отрезок в итоге завершился при счете 0:0.

Второй период:

В перерыве шведы, похоже, вспомнили, что для победы все-таки нужно забивать голы, и с первых же секунд периода бросились в атаку. Преимущество сборной Швеции было впечатляющим, латыши пытались лишь выбросить шайбу из собственной зоны, но и это удавалось далеко не всегда.

На 7-й минуте игрового отрезка столь сильное давление скандинавов дало результат - Филип Форсберг переиграл Эвиса Мерзликина и вывел команду вперед - 1:0.

После заброшенной шайбы шведы вновь бросились в атаку, однако ровно через минуту остались в меньшинстве, так как нарушили численный состав.

Игра в большинстве у сборной Латвии особо не клеилась и счет на табло не изменился, однако хоккеисты почувствовали, что могут играть в атаке и пошли вперед и в равных составах. На 12-й минуте периода

Теодор Блюгер перехватил шайбу в собственной зоне, она отлетела к Рихарду Букартсу, который вернул ее убежавшему в атаку Блюгеру, тот прицелился и точно отправил шайбу в ворота над плечом Андерса Нильссона - 1:1!

Восстановив равновесие в счете, сборная Латвии воодушевилась, а дисциплина шведов дала трещину - уже через минуту и две секунды после гола удаление заработал Густав Нюквист, а еще шесть секунд спустя - Оливер Экман-Ларссон.

Почти две минуты двойного меньшинства шведы выдержали, хоть и с усилиями, а стоило игрокам вернуться на площадку, как они опять побежали в атаку. Однако Мерзликин был готов к такому повороту событий и раз за разом отражал опаснейшие броски по воротам.

За 2 минуты и 45 секунд до перерыва сборная Швеции вновь осталась в меньшинстве, поэтому окончание периода прошло под диктовку латвийских хоккеистов, которые, впрочем, хоть и создавали очень опасные моменты, но выйти вперед до сирены не сумели.

Третий период:

Третий период начался с яростных атак сборной Швеции. Раз за разом подопечные Рикарда Гренборга наседали на ворота Мерзликина, и раз за разом латыши отбивались. Однако атаки становились все опаснее и опаснее и

уже на второй минуте игрового отрезка в ворота сборной Латвии залетела вторая шайба - отличился Виктор Арвидссон.

Через 33 секунды после заброшенной шайбы каучуковый диск пересек линию ворот сборной Швеции , однако гол был не засчитан, а шведы в очередной раз осталась в меньшинстве. За две минуты Латвия сумела сделать несколько опасных бросков по воротам противника, но голкипер не ошибался и сохранил свои ворота на замке.

На 5-й минуте игрового отрезка последовало первое удаление в составе сборной Латвии - две минуты получил Родриго Аболс.

В большинстве шведы показали все, на что способны - они создавали один голевой момент за другим, и лишь Мерзликин спасал от неминуемого гола.

Впрочем, и Элвис оказался не бессилен - Оливер Экман-Ларссон довел счет до 1:3.

Сборной Латвии ничего не оставалось, как бросить в атаку все силы, однако шведы не собирались отсиживаться в обороне и вновь насели на ворота Мерзликина.

Однако на 11-й минуте периода перехват шайбы сборной Латвии привел к взятию ворот - точный броском отметился Рональд Балцерс - 2:3.

В оставшееся до конца матча время подопечные Боба Хартли всеми силами пытались отыграться, однако большая часть игры проходила в зоне латышей, а Мерзликин трудился без устали.

Инициативу удалось перехватить лишь под занавес матча, латыши пошли в атаку всеми силами, но шведы хладнокровно, и, главное, хорошо защищались, не оставляя противнику шансов. За минуту до сирены Боб Хартли заменил вратаря на шестого полевого игрока, но не помогло и это - матч так и завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Швеции, которая в полуфинале встретится с США.

Латвия же занимает восьмое место и отправляется домой, оставляя после себя отличное впечатление.