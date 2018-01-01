Сборная Швейцарии неожиданно обыграла финнов и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 2:3. Стоит отметить, что финны заняли первое место в своей группе, Швейцария — четвёртое, пишет Чемпионат.com.

Таким образом, швейцарцы впервые за пять лет смогли пробиться в полуфинал турнира. В 2013 году Швейцария вышла в полуфинал, дошла до финала чемпионата мира, но проиграла в финале Швеции (1:5).

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном четвертьфинальном матче сборная Латвии в упорной борьбе со счетом 3:2 уступила сборной Швеции.

В составе команды Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Оливер Экман-Ларссон. Голы латвийской сборной записали на свой счёт Теодор Блюгерс и Рудольф Балцерс.

Таким образом, сборная Латвии на этом чемпионате мира заняла восьмое место.