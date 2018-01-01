TVNET из Дании: Так своих героев встречают лучшие болельщики в мире!

Сборная Латвии по хоккею, несмотря на поражение от шведов в четвертьфинале ЧМ-2018, в этом году подарила болельщикам настоящий праздник. В четверг вечером в Копенгагене игру нашей сборной посетили около 300 болельщиков из Латвии и некоторые из них терпеливо прождали больше часа после игры у ледового дворца, чтобы лично встретить своих героев овациями!

Вот как это было:

Терпение того стоило, игроки вышли из ледового холла под овации и песни болельщиков. По наблюдениям корреспондента TVNET, самые большие овации были посвящены вратарю Элвису Мерзликину, но и другие участники команды были встречены эмоционально. Хоккеисты не остались в долгу, вместе фотографировались и некоторые из болельщиков даже получили клюшки.

Сразу после игры в так называемой зоне mix игроки были вялые и даже немного язвительные, но спустя полтора часа, увидев такое сердечное поздравление, уже улыбались и наслаждались сердечностью болельщиков.

Латышские песни не утихали у ледового холла Royal Arena еще долго, после того как игроки отправились в расположенную поблизости гостиницу Crowne Plaza.

ЧМ-2018 для сборной Латвии закончился. Сегодня, 18 мая, команда возвращается домой! Вероятно, на родине ребят встретит еще большая толпа поклонников - ведь они это заслужили!