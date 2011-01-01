Шарапова пробилась в четвертьфинал второго турнира подряд, где встретится с Остапенко

Россиянка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает три миллиона долларов.

В матче третьего круга Шарапова со счетом 6:3, 6:4 обыграла свою соотечественницу Дарью Гаврилову, ныне выступающую под флагом Австралии. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

За выход в полуфинал соревнований ей предстоит поспорить с 20-летней Аленой Остапенко из Латвии, имеющей пятый номер посева.

Мария на сегодняшний день занимает 40-е место в рейтинге WTA. Ранее она трижды побеждала на турнире в Риме в 2011, 2012 и 2015 годах.

В случае успешного выступления на нынешнем турнире 31-летняя россиянка попадет в число сеяных на Открытом чемпионате Франции по теннису, который стартует 27 мая. По словам теннисистки, именно это на данный момент является ее приоритетной целью.

«Это шаг в правильном направлении. Моя цель состоит в том, чтобы быть сеяной на турнирах. Но одно это, конечно, не позволяет выигрывать матчи. Надо по-прежнему быть готовой как к жестким первым раундам и последующим матчам», - приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.