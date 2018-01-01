Хоккеисты сборной Латвии вернутся домой в разное время

Хоккеисты сборной Латвии, которые на проходящем в Дании чемпионате мира заняли восьмое место, вернутся на родину в пятницу в разное время.

В четверг сборная Латвии в захватывающем четвертьфинальном матче со счетом 2:3 уступила Швеции и завершила выступление на турнире на восьмом месте.

Однако вернутся домой хоккеисты порознь. Нападающий Виталий Павлов и вратарь Кристер Гудлевскис в Латвию отправились уже рано утром в пятницу, позднее отдельно улетели братья Роберт и Рихард Букартсы, а также защитник Эдгар Сиксна. Их путь из Копенгагена в Ригу будет пролегать через Хельсинки.

Незадолго до полудня в Латвию вылетели Микелис Редлихс, Ральф Фрейбергс, Гинтс Мейя, видео-тренер Петерис Громс и помощник главного тренера Артис Аболс.

В свою очередь в 13:25 домой вернутся Гунар Скворцов, Френк Разгалс, Никита Евпалов и Кристиан Рубин, а в 17:40 прилетят Родриго Аболс, Элвис Мерзликин, Рональд Кениньш и Кристап Сотниекс.