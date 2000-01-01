Рижский марафон «Lattelecom» соберет рекордно большое число участников

Рижский марафон «Lattelecom» в этом году соберет рекордно большое число участников - примерно 37,5 тыс. человек из 70 стран, сообщил его руководитель Айгар Нордс.

К марафону уже все готово, заверил он.

В воскресенье на дистанцию 42 км выйдут более 2000 участников, на дистанцию полумарафона - около 7000 человек.

В прошлом году в марафоне участвовали примерно 3800 иностранных бегунов, а в нынешнем планируют участвовать около 4500. На участие в марафоне с каждым годом подают заявки спортсмены все более высокого уровня, отметил Нордс.

Призовой фонд Рижского марафона в этом году тоже будет самым большим за всю его историю - 75 тыс. евро, из них 50 тыс. евро разделят финишировавшие в первой пятерке на марафонской дистанции.

Как рассказал председатель правления «Lattelecom» Юрис Гулбис, о зоне финиша позаботился «Helio» - новый бренд предприятия. «Прямо над финишем будет инновационная сцена, на которой на протяжении всего дня будет продолжаться шоу с участием таких известных музыкантов, как Интарс Бусулис и группа «Musiqq«», - сказал он.

В субботу компания «Rimi» проведет на набережной Даугавы для маленьких бегунов «День детей», а в воскресенье на улицах Риги стартуют бегуны на марафонской дистанции, в полумарафоне, на дистанциях 10 и 6 км.

В честь отмечаемого в этом году столетия Латвии организаторы марафона подготовили специальные медали по мотивам довоенной пятилатовой монеты. Впервые участники марафона пересекут Даугаву по трем мостам: Вантовому, Каменному и Островному.

Прямая трансляция Рижского марафона в этом году будет обеспечена во всех странах ЕС - главный партнер марафона «Lattelecom» предложит следить за его ходом в приложении 360TV «Shortcut» не только в Латвии, но и на всем континенте.