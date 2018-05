Овечкин рассвирепел и сломал клюшку

18 мая в четвертом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» принимал «Тампу» на своей площадке и уступил со счетом 2:4. Капитан «столичных» не смог сдержать эмоций и сломал клюшку пополам, ударив ею о перекладину ворот.

