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Личная жизнь, штрафы, детство и работа на фабрике: 10 фактов о Бобе Хартли

Русский TVNET
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Фото: Reuters/ Scanpix

Наблюдая за игрой латвийских спортсменов на Чемпионате мира по хоккею, невозможно не обратить внимание на канадца Боба Хартли, являющегося тренером нашей сборной. Спортивные обозреватели восхищаются его профессиональной выдержке, коллеги отмечают блестящую тактику, а болельщики, особенно представительницы слабого пола, - его харизму. Кроме того, Хартли проявил себя как человек интеллигентный. «Знаем, что это будет битва Давида с Голиафом», - вот лишь одна из его недавних цитат. Мы решили узнать о личной жизни, карьере, хобби и кулинарных пристрастиях тренера. Подробности - в подборке Русского TVNET.

1

Факт 1: Лингвистические курьезы
2

Факт 2: Штраф в размере 25 тыс. долларов
3

Факт 3: Жизнь до тренерства
4

Факт 4: Кем Хартли мечтал стать в детстве?
5

Факт 5: Кулинарные предпочтения
6

Факт 6: Режим тренера и нехоккейные таланты
7

Факт 7: Личная жизнь и «вторая семья»
8

Факт 8: Тренировал наших еще до работы в Латвии
9

Факт 9: Тренируя Латвию, Хартли отклоняет другие предложения
10

Факт 10: Что бы сделал Хартли, выиграв в лотерею?
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