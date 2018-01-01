Личная жизнь, штрафы, детство и работа на фабрике: 10 фактов о Бобе Хартли

Наблюдая за игрой латвийских спортсменов на Чемпионате мира по хоккею, невозможно не обратить внимание на канадца Боба Хартли, являющегося тренером нашей сборной. Спортивные обозреватели восхищаются его профессиональной выдержке, коллеги отмечают блестящую тактику, а болельщики, особенно представительницы слабого пола, - его харизму. Кроме того, Хартли проявил себя как человек интеллигентный. «Знаем, что это будет битва Давида с Голиафом», - вот лишь одна из его недавних цитат. Мы решили узнать о личной жизни, карьере, хобби и кулинарных пристрастиях тренера. Подробности - в подборке Русского TVNET.