Самые ответственные моменты текущего ЧМ по хоккею - сегодня вечером!

Остались две финальных игры, в результате которых будут распределены медали ЧМ по хоккею.

«Бронзовый» матч состоится сегодня в 16:45 - на поле выйдут сборные Канады и США, а вечером в 21:15 за серебро и золото будут бороться сборные Швейцарии и Швеции. Последняя, напомним, является чемпионом прошлого года и провела все игры на турнире без проигрышей.

В полуфинале Швеция сокрушила американцев со счетом 6:0, а Швейцария неожиданно вырвала победу у канадцев - 3:2.

Швейцария впервые с 2013 года вышла в финал турнира. Швеция будет играть в главном матче чемпионата мира во второй раз подряд.