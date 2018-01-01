Вице-президент Федерации гимнастики США уволилась из-за секс-скандала

Вице-президент Федерации гимнастики США Ронда Фейн покинула свой пост из-за скандала с бывшим врачом национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который был обвинен в сексуальных домогательствах.

«Мы не можем сообщить точные причины ухода Ронды Фейн. Можем только подчеркнуть, что Федерация гимнастики США проводит масштабную реорганизацию, чтобы наши спортсмены могли тренироваться и работать в условиях безопасности и доверия», — цитирует главу организации Керри Перри Inside the Games.

Нассар совершил действий сексуального характера в отношении 11 женщин, за что в январе 2018 года был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.

За год до этого бывший врач был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.