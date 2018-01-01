Сборная США выиграла бронзовые медали ЧМ-2018, обыграв Канаду

Завершился матч за бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная США одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Победу «звёздно-полосатым» принёс дубль Криса Крайдера, а также точные броски Ника Бонино и Андерса Ли. Американцы отправили две последние шайбы в пустые ворота. У канадцев отличился Марк-Эдуар Власич.

Cборная США впервые с 2015 года завоевала медали чемпионата мира, тогда команда под руководством Тодда Ричардса также стала обладателем бронзовых наград.

Напомним, что сегодня в 21:15 за серебро и золото будут бороться сборные Швейцарии и Швеции.