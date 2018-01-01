Швеция выиграла Чемпионат мира по хоккею–2018

Завершился финальный матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Точными бросками в основное время отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер. В серии буллитов победу шведам принёс Филип Форсбсерг.

Шведы стали чемпионами мира в 11-й раз, при этом шведская сборная выиграла золотые медали во второй раз подряд. Бронзовые медали турнира, который проходил в Дании, завоевала сборная США.