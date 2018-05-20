Пользователей сети насмешила «пошлая» матрешка к ЧМ-2018

В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира по футболу в России. Фотографию разместил пользователь портала «Яплакал».
В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой — свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.
Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.
Изо всех сил заставляю себя верить, что это матрёшка про судью со свистком, а не о выступлении нашей футбольной сборной... Стараюсь. Но получается не очень. pic.twitter.com/dIxxTV7QIb— Камнев 💷📝📇📈 (@kamnevn_) May 20, 2018