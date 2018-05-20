Пользователей сети насмешила «пошлая» матрешка к ЧМ-2018

В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира по футболу в России. Фотографию разместил пользователь портала «Яплакал».

В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой — свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.

Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.