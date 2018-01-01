Оставте нам наши олимийские медали: Россия против возрастного ценза у фигуристов

Ранее Нидерланды внесли на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение о повышении минимального возраста фигуристов с 15 до 17 лет.

«На данный момент категорически нет. Оно абсолютно сырое, неподготовленное. Кто-то очень торопился.

Кроме того, прежде чем это предложение может быть обсуждено конгрессом, как срочное предложение, оно должно быть включено в повестку.

Абсолютно непонятна цифра «17». Я консультировался с нашими коллегами из тех видов спорта, где также присутствует субъективное судейство. Например, специалисты из федерации гимнастики сказали, что там возрастной ценз составляет 16 лет, но по факту спортсменки могут принимать участие и в 15-летнем возрасте, так как по правилам 16 лет должно исполниться в год проведения соревнований.

Наверное, можно было бы говорить о 16 годах, но если даже начнется обсуждение, у нас достаточно много аргументов, чтобы призвать наше сообщество к более тщательной подготовке этого предложения», – сказал Горшков «Р-Спорт».

На ОИ-2018 золото в женском фугурном катании выиграла 15-летняя Алина Загитова, а под руководством ее тренера, Этери Тутберидзе, занимаются по крайней мере еще несколько 13-14-летних спортсменок техническй арсенал которых превосходит по сложности выполняемых прыжков даже программы Загитовой.