Супер-вратарь сборной Латвии Мерзликин: Чувствую, НХЛ все ближе!

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин в гостях у передачи «1:1» рассказал, что его агенты начали работать еще до ЧМ-2018, и он отлично понимает, что сделал и как отстоял. «Я чувствую, НХЛ приближается», - признался 24-летний Элвис.

На данный момент у Мерзликина договор еще на год с командой высшей лиги Швейцарии Lugano, однако он не знает, в какой команде начнет следующий сезон.

Уже некоторое время назад Элвиса присмотрел хоккейный клуб Колумбуса Blue Jackets, играющий в НХЛ.

«У нас хорошие связи с Blue Jackets, я созваниваюсь с руководством команды, но сейчас не хочу думать о хоккее. Мои агенты начали работать еще до начала чемпионата, поэтому им будет, что предложить мне летом. Я прекрасно понимаю, как я отстоял и что сделал. Чувствую, НХЛ приближается", - рассказал Мерзликин.

На прошедшем в Дании ЧМ-2018 Элвис стал четвертым лучшим вратарем.

«Я был на трех чемпионатах и, сравнивая с первым, поменялось все - и раздевалки, и руководство, и вся федерация. Теперь я еду со сборной с большим удовольствием, а раньше я сомневался, потому что все не было профессионально», - обрисовал картину Мерзликин.

«Когда-то к тебе не относились как к профессионалу, а теперь ситуация совсем иная. Все тебя любят и ждут, и каждый даст все, что нужно. Думаю, такую ситуацию построил Боб Хартли, за что ему спасибо. По-моему, он выдающийся тренер», - признался Элвис.

Как ранее писал Русский TVNET, в этом году впервые с 2009 хода Латвия прошла в четвертьфинал, но уступила будущему чемпиону, сборной Швеции со счетом 2:3.

Также стало известно, что на следующем чемпионате Латвия выступит в одной группе со Швецией, Швейцарией, Россией, Чехией, Норвегией, Австрией и Италией.

Напомним, в 2021 году Латвия вместе с Белоруссией организует чемпионат мира по хоккею на два города - Минск и Ригу.