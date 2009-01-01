Мать Роналду созналась в попытке избавиться от него

Долорес Авейру, мать футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, рассказала о том, что ее сын мог не появиться на свет. Об этом сообщает Globo Esporte.

«У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого», — написала Авейру в своей новой книге «Мужественная мать». В ней автор призывает женщин не совершать абортов.

Португалец выступает в составе мадридского «Реала» с 2009 года. В сезоне-2017/2018 Роналду забил 44 мяча в 43 матчах во всех турнирах.

Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча». В 2016 году вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы, также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.