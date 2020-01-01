Российскому спорту предрекли новый триллер перед Олимпиадой-2020

Четырехкратный олимпийский чемпион и кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов опасается, что российский спорт ожидают новые допинг-разбирательства из-за утечки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.

«Была украдена практически вся наша база данных, чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль. До 2020 года осталось 26 месяцев, а сколько осталось времени на решение этих вопросов? Максимум 12», — заявил Попов на собрании Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, непризнание выводов которого с российской стороны не позволяет восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.

Из-за допинговых разбирательств сборная России не была допущена до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Атлеты, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, выступали в нейтральном статусе и не имели права использовать национальную символику.