Перед Овечкиным замаячил Кубок Стэнли

«Вашингтон Кэпиталс» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в решающем, седьмом матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и пробился в финал Кубка Стэнли.

Игра завершилась со счетом 4:0. Шайбы забросили Александр Овечкин (2), Андре Бураковски (29, 37) и Никлас Бекстрём (57).

В финале «столичные» встретятся с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Серия начнется 28 мая.

18 мая после проигранной встречи против «Тампы» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог сдержать эмоций и сломал клюшку пополам, ударив ею о перекладину ворот.