Накануне «Ролан Гаррос» тренер рассказал о шансах Остапенко на победу

Уже в эти выходные, 27 мая, в Париже стартует один из престижнейших теннисных турниров - Открытый чемпионат Франции. где выступит лучшая латвийская теннисистка Алена Остапенко. "В этот раз у нее будет больше нервов, больше ожиданий. Тогда (в 2007 году Остапенко выиграла престижный турнир. Прим. ред.) от нее, 50-й ракетки мира, никто победы не ждал. Но с тех пор она научилась справляться с ожиданиями очень хорошо», - заявил в интервью порталу Sports.ru тренер Остапенко Дэвид Тэйлор.

"Алена не игрок одного турнира, и она в элите надолго. Самое важное в ее стиле игры – то, что она играет так, как должна, а не идет на поводу у эмоций, - считает тренер Дэвид Тэйлор.

Даже если ты нервничаешь, нельзя играть нервно. Если тебе подают вторым мячом, нужно атаковать, потому что это самый верный способ выиграть очко. Но часто игроки начинают действовать реактивно и вместо атаки отвечают коротко по центру в надежде выудить у соперницы ошибку.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Алена победила главным образом потому, что играла так, как должна была.

В этот раз у нее будет больше нервов, больше ожиданий. Тогда от нее, 50-й ракетки мира, никто победы не ждал. Но с тех пор она научилась справляться с ожиданиями очень хорошо.

У этого поколения нет уважения к старшим, и поэтому сейчас возможно все. Я в хорошем смысле это говорю. Они хотят все и сразу – хотят стать топ-игроками моментально. Они не хотят ждать два года, и я думаю, во многом в этом причина их успехов".