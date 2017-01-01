Остапенко о настоящих друзьях, жизни после громкой победы и маме в роли тренера

25 мая в Париже прошла жеребьевка открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». На церемонию были приглашены призеры «Большого шлема» прошлого года - первая ракетка Латвии Алена Остпенко и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Накануне первая ракетка Латвии дала интервью зарубежному изданию Independent, в котором поделилась о своей жизни после того, как в прошлом году сенсационно стала чемпионкой «French Open», на том момент занимая лишь 47 место в международном рейтинге.

Напомним, в 2017 году Алена Остапенко превзошла пребывавшую на 4-ой позиции румынку Симону Халеп, которая на данный момент признана первой ракеткой мира.

«Возможно, тот финальный матч я смотрела раз пять. Каждый раз, когда смотрю повтор, думаю про себя - как же хорошо я играю на самом деле», - призналась Алена в интервью британскому изданию.

«С каждым матчем я играю все лучше и лучше. Благодаря этому растет и моя вера в себя и свои силы, особенно в финале», - призналась Остапенко.

В июне Алене исполнится 21 год, она по-прежнему живет с родителями в Риге, а ее лучшая подруга - это бывшая одноклассница.

«С тех пор, как я стала известной на родине, ничего не изменилось, даже на чуть-чуть. Я считаю, что старые друзья, которые были с тобой в самые тяжелые времена, и есть твои настоящие друзья», - призналась Алена.

Остапенко рассказала, что ее узнаваемость выросла в разы: «Конечно, это ощущается. Особенно после победы на «French Open» и после того, как я стала теннисисткой из ТОП 10. Часто на прогулке меня узнают и подходят сфотографироваться».

«Independent» пишут, что Алена не планирует переезжать в другую страну, где более теплая погода или есть налоговые льготы.

«Я действительно люблю Ригу. Я так к ней привыкла, это такой красивый город. Там есть все, что необходимо, все близко, а город не так уж и мал», - рассказала Алена британцам.

Также Остапенко прокомментировала победу над сборной России в рамках «Fed Cup», вернувшую Латвию в мировую группу после 24 лет перерыва.

«Помимо моей победы на «French Open», я думаю, это второе по значимости достижение для тенниса Латвии за последний год. Победить такую команду как Россия, которая готовит столько теннисистов элитного уровня, это действительно честь», - отметила Остапенко.

Алену по-прежнему тренирует ее мама Елена Яковлева, но в конце прошлого года к команде присоединился и опытный австралийский специалист Дейвид Тейлор.

«Моя мама - отличный тренер, но иногда тяжело, ведь она и моя мама. Нам просто необходимо было пополнение, и он был доступен.

Назначили испытательный срок в несколько недель, понравился ход мысли тренера и решили поработать», - рассказала первая ракетка Латвии.

Напомним, «French Open» в Париже пройдет с 27 мая по 10 июня. Призовой фонд состязаний составит 40 миллионов евро и станет крупнейшим в истории турнира.

После жеребьевки стало известно, что в этом году в первом матче Алена Остапенко (пятое место в рейтинге) встретится с украинкой Катериной Козловой (66-е место в рейтинге).

Далее Остапенко может сыграть с белоруской Викторией Азаренко, а если латвийская теннисистка пройдет в четвертьфинал, там она встретится с украинкой Элиной Свитолиной.