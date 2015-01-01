С экс-президент УЕФА сняли обвинения в коррупции

Швейцарская прокуратура сняла обвинения с бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на письмо прокурора Седрика Ремуна адвокату Платини Венсану Солари, которое оказалось в распоряжении редакции.

Платини был допрошен прокуратурой как «человек, призванный предоставить информацию», что эквивалентно во Франции статусу свидетеля-подозреваемого, когда человек проходит по делу свидетелем, но может перейти в статус обвиняемого.

Прокурор заявил, что против Платини не ведется судебный процесс и ему не будут предъявлены обвинения.

Швейцарская генпрокуратура подозревала бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера в подкупе Платини. Сам Платини называл перевод в размере $2,05 млн, полученный от ФИФА, оплатой за работу, которую он выполнял для Международной федерации футбола.

Напомним, в конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет.