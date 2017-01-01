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Киевский финал Лиги чемпионов впервые за 38 лет не соберет аншлаг

Lenta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018, который пройдет 26 мая в Киеве, впервые с 1980 года не собрал аншлаг. Об этом сообщает журналист Танкреди Пальмери в своем Twitter.

Около тысячи фанатов «Реала» сдали свои билеты на финальный поединок, и организаторы решили не выставлять их на продажу. Таким образом, решающая встреча впервые за 38 лет пройдет при незаполненных трибунах. В последний раз это случалось в матче «Ноттингем Форест» — «Гамбург» (1:0).

Испанское издание AS 20 мая сообщило, что более двух тысяч болельщиков «Реала» вернули билеты на финал Лиги чемпионов. По информации издания, фанаты объясняли отказ от поездки на матч проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве. Мэр города Виталий Кличконазвал эту информацию «фейк ньюс».

В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ливерпуль». Испанцы являются действующими обладателями трофея.

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