Итальянский футболист убил свою бывшую девушку, а после покончил с собой

Футболист клуба итальянской Cерии D «Туттокуойо» Федерико Дзини убил свою бывшую девушку Элизу Амато, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает Football Italia.

27 мая спортсмену должно было исполниться 25 лет. Перед празднованием дня рождения он отправился к девушке, чтобы уговорить ее снова сойтись. Она отказала, после чего между ними возникла ссора. Соседи услышали выстрелы, а затем вызвали полицию.

После этого Дзини положил тело в машину, уехал от дома и совершил самоубийство. Их трупы были найдены около Пизы.

Футболист за время своей карьеры играл за клубы из Монголии, Мальты, Филиппин и Болгарии.