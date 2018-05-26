«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Встреча прошла в субботу, 26 мая, в Киеве и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 51-й минуте забил нападающий «Реала» Карим Бензема после ошибки вратаря «Ливерпуля».

На 55-й счет сравнял форвард Садио Мане.

Победный гол в падении через себя забил вышедший на замену Гарет Бэйл (64-я).

На 83-й минуте валлиец оформил дубль, также воспользовавшись ошибкой голкипера англичан.

Таким образом, «Реал» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов три раза подряд и в 13 раз в своей истории. Оба показателя - абсолютные рекорды.

В прошлом году «галактикос» оказались сильнее «Ювентуса» (4:1), в позапрошлом — «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти).