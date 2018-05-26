«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
Встреча прошла в субботу, 26 мая, в Киеве и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 51-й минуте забил нападающий «Реала» Карим Бензема после ошибки вратаря «Ливерпуля».
Astonishing from Bale 👏👏👏#UCLfinal pic.twitter.com/PWh7AFoeaj— #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 26, 2018
На 55-й счет сравнял форвард Садио Мане.
Победный гол в падении через себя забил вышедший на замену Гарет Бэйл (64-я).
На 83-й минуте валлиец оформил дубль, также воспользовавшись ошибкой голкипера англичан.
Man of the match. Karius #UCLFinal pic.twitter.com/ql4DhpNbGs— Nepareizais (@Nepareizais) May 26, 2018
Таким образом, «Реал» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов три раза подряд и в 13 раз в своей истории. Оба показателя - абсолютные рекорды.
В прошлом году «галактикос» оказались сильнее «Ювентуса» (4:1), в позапрошлом — «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти).