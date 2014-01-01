Сегодня Остапенко начинает защищать чемпионский титул на «French Open»

Победительница прошлогоднего Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко в этом году начнет выступление на турнире матчем против украинки Катерины Козловой. Матч пройдет на центральном корте как четвертая игра дня, он начнется не раньше 17:30 по латвийскому времени.

В данный момент Остапенко в мировом рейтинге находится на 5-м месте, что является рекордом ее карьеры. Под пятым номером она посеяна и на «French Open». Козлова в рейтинге WTA занимает 66-ю строчку.

Между собой соперницы встречались дважды, и оба раза латвийская спортсменка проигрывала. Украинка оказалась сильнее в 2014 году на соревнованиях ITF в Италии и в 2016 году во втором круте турнира серии «International».

24-летняя Козлова в феврале впервые в карьере дошла до финала турнира WTA, уступив в титульном матче венгерке Тимее Бабоше.

Алена Остапенко, в свою очередь, в этом сезоне в 23 матчах одержала 12 побед.

Во втором круге победительница этого матча сыграет с белоруской Викторией Азаренко или чешкой Катериной Синяковой. Азаренко находится в рейтинге WTA на 82-й позиции, а Синякова занимает 57-е место.

В прошлом году Остапенко одержала победу на «French Open», что стало одним из крупнейших достижений в истории латвийского спорта. Она стала первой латвийской теннисисткой в первой десятке рейтинга и приняла участие в итоговом турнире WTA.

В случае, если спортсменка не приблизится на «French Open» к прошлогоднему результату, ее ждет основательное падение в рейтинге WTA.

Остапенко выступит на этом турнире уже в четвертый раз. Три года назад она остановилась в квалификационном круге, а в позапрошлом году потерпела поражение в первом матче основного турнира.

На Открытом чемпионате Франции сыграет и вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова. 20-я ракетка мира Севастова начнет турнир в понедельник матчем против Марианы Дуке-Мариньо из Колумбии, которая находится в рейтнге WTA на 113-й строчке.