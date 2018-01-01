Видео: гол Балцерса вошел в топ-10 моментов чемпионата мира

Неделю назад в Дании завершился чемпионат мира по хоккею. Международная хоккейная федерация подготовила топ-10 лучших моментов турнира, третье место в котором занял латвийский нападающий Рудольф Балцерс.

Балцерс забросил красивую шайбу в первом матче турнира, когда Латвия со счетом 3:2 в овертайме обыграла Норвегию. Всего за восемь игр чемпионата 21-летний спортсмен забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Второе место в топ-10 занял вратарь сборной Австрии Берхард Старкбаум, который невероятным образом отразил бросок швейцарского нападающего Нино Нидеррайтера.

В свою очередь самым красивым моментом чемпионата мира по хоккею 2018 года стал гол Конора Макдейвида в ворота сборной Латвии, который принес канадцам победу в овертайме со счетом 2:1.