Гол «ножницами» португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в ворота итальянского «Ювентуса» признан самым красивым в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18. К такому мнению пришли технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Криштиану сотворил свой шедевр 3 апреля в Турине в первом четвертьфинальном матче с «Ювентусом» (3:0). Его бисиклете (удару через себя в падении) аплодировали стоя даже болельщики «Ювентуса» (ВИДЕО). Португалец в той встрече отметился дублем, еще один гол забил Марсело.

Технические наблюдатели назвали этот гол «невероятным примером техники и атлетизма»,

отмечает UEFA.com.

Второе место в рейтинге занял валлийский форвард «Реала» Гарет Бэйл, который также ударом «ножницами» забил победный гол в ворота английского «Ливерпуля» в финале турнира.

Третьим стал гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в ворота английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала.





