Севастова вылетела с «French Open», проиграв в первом круге

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в понедельник в Париже потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции («French Open»), уступив со счетом 6:4, 1:6, 3:6 Мариане Дуке-Мариньо из Колумбии. Для нее, как и для первой ракетки Латвии Алены Остапенко, турнир завершился в первом же матче.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты.

Таким образом, Севастова на турнире набрала всего 10 рейтинговых очков WTA, тогда как годом ранее она дошла до третьего круга турнира и положила в свою копилку 130 очков.

19-я ракетка мира Севастова и Дуке-Мариньо, занимающая в рейтинге WTA 112-ю строчку, между собой до этого встречались четыре раза, на счету каждой по две победы.

Как уже писал Русский TVNET, накануне прошлогодняя победительница «French Open» Алена Остапенко в матче первого круга уступила украинке Катерине Козловой и завершила выступления на турнире.

В свою очередь Эрнест Гулбис в понедельник со счетом 2:6, 6:4, 6:4, 6:3 переиграл Жиля Мюллера из Люксембурга и вышел во второй круг турнира «French Open». Чтобы попасть в основную сетку турнира, Гулбис на прошлой неделе в квалификации одержал три победы.