Латвийский боксёр одержал победу на престижном турнире в Польше

В минувшую пятницу, 25 мая, в Варшаве на стадионе PGE Narodowy прошёл лучший польский боксёрский турнир «Narodowa Gala Boksu — Boxing Night 14».

Зрители боксёрского вечера лицезрели 10 боёв с участием таких громких бойцов, как Mariusz Wach, Izu Igonoch, Artur Szpilka, Tomasz Sarara, Piotr Hallman. Турнир проходил под руководством знаменитого американского ринг-аннонсера Майкла Баффера.

Среди участников так же был Рихард Бигис, боец клуба «Sev Arch», который противостоял польскому тяжеловесу Марчину Найману (Marcin Najman). Просмотрев предыдущие поединки соперника, тренерский штаб принял решение, что Рихарду нужно работать вторым номером, заставляя соперника уставать. Рихард на ринге вёл себя очень уверенно и систематически пробивал корпус оппонента. В пятом раунде Марчин Нейман заметно устав, отказался продолжать бой, сославшись на травму плеча. Эта была тринадцатая победа Бигиса в его профессиональной карьере в боксе, , сообщает пресс-служба команды «Sev Arch».

Примечательно, что Рихард Бигис уже 3 года не выходил на бои по боксу, полностью перейдя на бои по правилам Мма, где до сих пор является непобежденным (5-0). Эта победа подняла Рихарда на первую ступень в рейтинге латвийских боксеров-тяжеловесов.

Соперник уже на пресс-конференции попросил реванш, на что Бигис ответил согласием.