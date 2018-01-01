Серхио Рамосу вчинили судебный иск на миллиард фунтов за травму Салаха

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу на один миллиард фунтов стерлингов из-за травмы, которую получил форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах, сообщает Goal.com.

«Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Я прошу компенсацию, размер которой может превысить один миллиард, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и народу Египта», - цитирует адвоката РИА «Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что более 300 тысяч человек подписали петицию на портале Сhange.org с призывом наказать Серхио Рамоса за нанесение травмы Салаху. По мнению авторов петиции, Рамос намеренно зажал руку Салаха под мышкой, вызвав у лидера команды соперников вывих плеча.

В финале Лиги чемпионов 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве «Реал» обыграл «Ливерпуль» 3:1, третий раз подряд одержав победу в еврокубке. На 30-й минуте встречи после единоборства с Рамосом Салах со слезами на глазах покинул поле в окружении врачей.

Проведенное позднее рентгеновское обследование выявило у нападающегорастяжение связок плечевого сустава. Медики оптимистично оценивает сроки его восстановления, однако Салах рискует пропустить первый матч на ЧМ-2018 против уругвайцев.