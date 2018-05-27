Автогонщик стартовал на горящей машине и потушил ее

Болид американского гонщика Зака Вича загорелся во время остановки в боксах в гонке «500 миль Индианаполиса». Несмотря на это, пилот стартовал и потушил пламя в движении. Видеозапись опубликована в Twitter соревнований.
На одной из остановок члены команды «Андретти Автоспорт» пролили топливо на горящую машину, из-за чего пламя распространилось по корпусу.
REPLAY: Tense moment 🔥 for the No. 2️⃣6️⃣ car and crew of @ZachVeach.
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📲 WatchESPN | @verizon INDYCAR Mobile#INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/b8l3WqaY9Q— IndyCar Series (@IndyCar) May 27, 2018
Механики решили не тушить его и скомандовали Вичу начинать движение. Американец резко стартовал, и благодаря сильному потоку ветра огонь потух.
Вич сумел добраться до финиша и стал 23-м.