Финал Кубка Стэнли: в первом матче «Вегас» обыграл «Вашингтон» Овечкина

«Вегас Голден Найтс» победил «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Счёт в серии 1-0, пишет Чемпионат.com.

Счёт открыл защитник хозяев Колин Миллер, реализовавший удаление нападающего «столичных» Андре Бураковски на восьмой минуте первого периода.

Игрокам «Вашингтона» уже в стартовом отрезке удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Отличились нападающие Бретт Коннолли и Никлас Бекстрём, а их шайбы разделили 42 секунды.

Однако ещё до перерыва шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон восстановил равновесие в счёте.

В начале второго периода нападающий хозяев Райлли Смит во второй раз в матче вывел «рыцарей» вперёд, но уже через пять минут американский защитник «столичных» Джон Карлсон после великолепного паса Ти Джея Оши сделал счёт 3:3.

В самом начале третьего периода нападающей гостей Том Уилсон вывел «Вашингтон» вперёд, переправив шайбу в ворота после броска Александра Овечкина, однако уже спустя полторы минуты форвард «рыцарей» Райан Ривз вновь сравнял счёт во встрече.

Победу хозяевам принёс гол чешского нападающего Томаша Носека за 10 минут до конца третьего периода. Тот же Носек установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.