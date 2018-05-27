Футболиста раскритиковали из-за неоднозначной татуировки на ноге

Нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга потребовали исключить из национальной сборной Англии по футболу из-за татуировки на ноге. Перед чемпионатом мира 2018 года в России cпортсмен похвастался в Instagram новым тату с изображением винтовки М-16, чем вызвал бурю возмущения у местных правозащитников.

О разразившемся грандиозном скандале пишет британский таблоид The Sun, посвятивший ему свой шпигель.

Исключить 23-летнего форварда из состава сборной Англии потребовала организация «Mothers Against Guns» («Матери против оружия»).

«Эта татуировка отвратительна и совершенно неприемлема, - заявила представительница организации 63-летняя Люси Коуп. - Мы требуем, чтобы он удалил тату лазером или сделал другой рисунок поверх нее. Если он откажется, его следует изгнать из сборной Англии».





По мнению Коуп, Стерлинг своим поступком демонстрирует неуважение к людям, которые погибли от оружия. Кроме того, он подает плохой пример в соцсетях своим юным и впечатлительным подписчикам, которых у него насчитывается 3,6 миллиона.

Сам Стерлинг критикам ответил следующее:

«Когда мне было два года, моего отца застрелили. Я пообещал себе, что никогда не прикоснусь к огнестрельному оружию. По воротам я бью правой ногой, поэтому у татуировки более глубокое значение, к тому же она еще не закончена», - написал футболист в своем Instagram.