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Мария Шарапова одержала на «Ролан Гаррос» первую победу за три года

Newsru.com
Мария Шарапова | Фото: AP/LETA

Российская теннисистка Мария Шарапова во вторник удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире серии Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Мария вышла во второй круг соревнований, не без труда сломив сопротивление голландки Ришел Хогенкамп, занимающей 133-е место в мировом рейтинге и пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу экс-первой ракетки мира. За это время 31-летняя Шарапова сделала шесть эйсов и семь брейков, шесть раз ошибившись при подаче.

Для Шараповой эта победа на Roland Garros стала первой с 2015 года, так как она пропустила турнир в 2016 и 2017 годах. На соревнованиях в Париже она принимает участие в 14-й раз в своей карьере.

Ранее во вторник свои стартовые матчи в Париже проиграли россияне Светлана Кузнецова и Евгений Донской. Кузнецова капитулировала перед третьей ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, а Донскому путь в следующий раунд перекрыл представитель Германии Ян-Леннард Штруфф.

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