Букша установила рекорд Латвии на стометровке: это не последнее мое достижение

Латвийская бегунья Синдия Букша была очень приятно удивлена улучшением рекорда Латвии на дистанции в 100 метров и она по-боевому настроена улучшить его еще.

Во вторник она на реконструированном стадионе «Даугава» побила рекорд на дистанции в 100 метров, который держался 31 год. Она пробежала 100 метров за 11,29 секунд, улучшив рекорд Винеты Икауниеце на 0,05 секунд.

«Огромный сюрприз, я не ожидала, что улучшу рекорд Латвии. Хотела пробежать норматив чемпионата Европы, который составляет 11,50 секунд. Я не ожидала, что пробегу еще быстрее - рекорд Латвии», - сказала Букша.

Как открыла бегунья, ничто не свидетельствовало о том, что она может показать столь высокий результат.

«С утра чувствовала себя невыспавшейся, шла в университет и презентовала свои работы, накопившиеся долги. Чувствовала себя не особо хорошо, днем еще спала. Маме сказала, что плохо пробегу, так как плохо себя чувствую. Однако как всегда вышло наоборот. Считаю, что это не будет моим первым и последним рекордом. От меня можно ждать хороших результатов, но ничего гарантировать не буду», - сказала Букша.

Кроме того, на этом отрезке сезона она чувствует себя не в лучшей форме.

«Обстоятельства были не особо хорошими, поэтому не выспалась и не поела так, как нужно. Если все условия будут как надо, то пробегу еще быстрее. Только недавно вернулась из лагеря, пролетели три недели. Результаты должны быть еще выше», - отметила Букша.

На ожидаемом этим летом чемпионате Европы в Берлине ее устроит результат, если он будет в границах забега на «Даугаве».

«Хочу доказать, что могу пробежать с таким же результатом», - сказала Букша.

На старте сезона Букша улучшила свой личный рекорд на 100 метров, пробежав дистанцию за 11,56 секунд.

Предыдущий рекорд, 11,34 секунды, Икауниеце установила 22 мая 1987 года в Армении.