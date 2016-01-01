Финского пилота команды «Формулы-1» «Феррари» обвинили в сексуальных домогательствах

Финского пилота команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконена обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает CTV News Montreal. Пострадавшая в 2016 году от рук гонщика официантка требует денежную компенсацию.

Обвинения в адрес гонщика описала в своем блоге некая женщина из Монреаля, хотя имя Райкконена там напрямую не упоминается. Но из намеков ясно, что речь идет именно о финском пилоте.

Женщина утверждает, что Кими в 2016 году домогался ее в одном из баров, где она работала официанткой. Райкконен якобы хватал ее за грудь и гениталии, пока она усаживала компанию за барную стойку.

При этом потерпевшая не подала запрос на возбуждение уголовного дела. В вместо этого попыталась затребовать у Райкконена, по словам его представителей, «чрезвычайно большую» финансовую компенсацию за моральный ущерб.

Пилот категорически отрицает все обвинения и подал официальную жалобу в правоохранительные органы Монреаля на вымогательство.

Напомним, что очередной этап «королевских гонок» пройдет с 8 по 10 июня именно в Монреале. Кими Райкконен примет участие в Гран-при Канады.