В среду на «French Open» уступили все теннисисты Латвии: Гулбис, Остапенко, Севастова

В среду, 30 мая, закончилась серия побед первой ракетки Латвии среди мужчин Эрнеста Гулбиса на престижном Открытом чемпионате во Франции. Во втором круге он уступил 22-летнему итальянцу Маттео Барреттини (2:6, 6:3, 4:6, 3:6). В парных встречах латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова также уступили соперницам.

Это была первая встреча Гулбиса и Барреттини, итальянец занимает 96-е место в рейтинге АТР, а Гулбис является 160-й ракеткой мира.

В то же время первая ракетка Латвии Алена Остапенко в паре с сильной теннисисткой из России Еленой Весниной, выступая под 10-м номером, со счетом 6-1, 3-6, 4-6 уступили испанке Саре Соррибес-Тормо и румынке Соране Кырсте в первом раунде парных игр чемпионата.

Севастова же в дуэте с Менди Минелла из Люксембурга в борьбе из трех сетов со счетом 6-3, 3-6, 5-7 уступили Наде Киченок с Украины и представляющей Австралию русской Анастасии Родионовой.

Напомним, обе теннисистки из Латвии остановились в первом круге турнира, и Остапенко не сможет участвовать в борьбе за прошлогодний титул.