Воробьев будет тренером сборной России по хоккею минимум на два года

Федерация хоккея России (ФХР) намерена подписать контракт с кандидатом на должность главного тренера сборной России Ильей Воробьевым по схеме «2+2» - на два года с опцией продления на аналогичный срок. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Мы готовы подписать с Ильей Воробьевым контракт по системе «2+2«. Если два года хорошо работает, то еще на два года останется. Это для стимула тренера, чтобы он знал, что результат нужно дать в эти два года. Будут успехи - будут еще два года работы. Надеемся, что он проведет все четыре года. Нам нужны успехи», - цитирует Третьяка РИА «Новости».

По словам главы ФХР, ассистенты Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов сохранят свои места в тренерском штабе.

«Что считать успехом? Нам важны чемпионаты мира и Олимпиада. Евротур тоже нужен, там мы обкатываем молодежь. Результаты там не будут критерием, но это все часть оценки работы Воробьева», - добавил Третьяк.

Напомним, что Илья Воробьев в статусе исполняющего обязанности главного тренера возил сборную России на чемпионат мира в Дании, где его подопечные остались без медалей. Россияне дошли только до четвертьфинала турнира, где в овертайме уступили сборной Канады (4:5).