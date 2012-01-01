В Киеве собрали 4,1 тонн мусора после финала Лиги чемпионов

Из официальных фан-зон финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике и на Контрактовой площади, а также с мест сбора болельщиков - возле парка Шевченко и дворца Украина - было вывезено более 4 тонн мусора.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает пресс-служба горадминистрации.

По его словам, эти территории посетили около 250 тысяч человек.

«В три волны происходила уборка во время пребывания болельщиков. Вторая и третья волны, соответственно, после их отбытия на стадион и во время матча и после их отъезда. К утру (27 мая) Киев был убран. А именно - территория возле НСК Олимпийский, два Meeting points и Контрактовая площадь. На уборке локаций были задействованы коммунальщики со всего города», - сказал Резников.

По его словам, в ночь на 27 мая на уборке работали 1 тысяча 400 коммунальщиков.

В целом коммунальные службы Голосеевского, Печерского, Шевченковского и Подольского районов вывезли 4 тысячи 183 тонны твердых бытовых отходов из фан-зон и территорий Meeting points.

Резников также сообщил, что аэропорт Киев принял 22 рейса с болельщиками - это 3 тысячи 308 человек, бизнес-авиация доставила 1 тысячу 700 пассажиров.

Как сообщает Укринформ, в день финала аэропорт Борисполь принял рекордное количество пассажиров.

«26 мая, в день финала футбольной Лиги чемпионов Борисполь принял 52 тысячи 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования аэропорта. Для сравнения: во время проведения Евро-2012 Борисполь принимал до 38 тысяч пассажиров в сутки», - сказал директор аэропорта Павел Рябикин.

Отметим, по данным Госпогранслужбы, с 21 по 26 мая, в период проведения в Киеве финалов Лиги чемпионов УЕФА, украинские пограничники в пунктах пропуска оформили более 300 тысяч иностранных граждан.