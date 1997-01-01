«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-1, пишет Чемпионат.com.

Счёт открыл нападающий хозяев Джеймс Нил на восьмой минуте стартового отрезка.

Ещё до перерыва нападающий гостей Ларс Эллер восстановил равновесие.

В начале второго периода капитан «столичных» Александр Овечкин реализовал большинство и вывел свою команду вперёд.

Спустя четыре минуты защитник гостей Брукс Орпик увеличил отрыв «Кэпиталз» до двух шайб. Американский хоккеист отличился впервые с февраля 2016 года.

Защитник «рыцарей» Ши Теодор на 38-й минуте реализовал большинство и сделал счёт 2:3, однако спасти игру хозяевам в итоге так и не удалось.

Отметим, что «Вашингтон» впервые в своей истории победил в матче финала Кубка Стэнли. «Кэпиталз» всего во второй раз сумели пробиться в решающую серию. Впервые это случилось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0-4.