Математики оценили шансы сборной России на домашнем ЧМ по футболу

Ученые из австрийского Инсбрукского университета оценили шансы на победу каждой из команд - участниц чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в 11 городах России. Согласно их выкладкам, обнародованным на портале EconPapers, у хозяев мундиаля высокие шансы на выход из группы, но не на победу в турнире.

Математики Ахим Цайлайс, Кристоф Лейтнер и Курт Хорник использовали для расчетов данные 26 международных букмекерских компаний и определили вероятность прохода команд на каждой из стадий турнира и шансы на победу каждой из сборных, передает телеканал RTVI.

Ученые пришли к выводу, что одним из самых надежных методов определения фаворитов и аутсайдеров чемпионата являются именно котировки букмекерских контор, в которых учитывается огромное количество факторов, влияющих на результаты той или иной команды.

Используя собственную модель, австрийские математики ранее точно предсказали, что на ЧМ-2010 и Евро-2012 победит сборная Испании,

а перед ЧМ-2014 верно определили трех из четырех полуфиналистов.

Согласно расчетам, самые высокие шансы на чемпионский титул в этом году у сборной Бразилии (вероятность выигрыша 16,6%). Далее следуют Германия (15,8%), Испания (12,5%) и Франция (12,1%).

Вероятность того, что чемпионом мира станет Россия, составляет 2,1% (это 12-й результат).

Однако хозяева турнира оказались фаворитом на выход из своей группы (64%).

По мнению ученых, в полуфиналы, скорее всего, выйдут команды Бразилии, Франции, Германии и Испании. В финальном матче с наибольшей вероятностью сразятся Германия и Бразилия. Шансы на победу у них при таком раскладе примерно равны: 49,7% у Германии против 50,3% у Бразилии.



