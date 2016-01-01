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Зинедин Зидан неожиданно ушел с поста главного тренера мадридского «Реала»

Lenta.ru
Зинедин Зидан | Фото: REUTERS/Scanpix

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб. Об этом французский специалист сообщил на специальной пресс-конференции, передает Reuters.

В пресс-конференции принял участие президент «Реала» Флорентино Перес. Отмечается, что инициатором встречи с журналистами стал сам Зидан.

«Я принял решение прервать сотрудничество с «Реалом». Это неожиданно, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», — заявил 45-летний специалист.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями Суперкубка страны, трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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