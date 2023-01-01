Назван преемник Зидана в «Реале»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино является основным претендентом на пост наставника мадридского «Реала» после ухода Зинедина Зидана. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает Marca.

Контракт аргентинского специалиста с английским клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне «шпоры» заняли третье место в чемпионате Англии.

AS расширяет круг претендентов на пост главного тренера «Реала». По информации издания, руководство мадридцев рассматривает кандидатуры главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, Юргена Клоппа из «Ливерпуля», экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего игрока сливочных Гути.

Ранее 31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На специальной пресс-конференции он заявил, что «команда должна продолжать выигрывать, и ей для этого нужны изменения». За время пребывания на посту Зидан привел сливочных к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение.