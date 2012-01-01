Опальный Абрамович свернул строительство в Лондоне нового стадиона для «Челси»

«Футбольный клуб «Челси» объявляет о приостановке проекта строительства своего нового стадиона. Никаких дальнейших подготовительных проектных работ проведено не будет. Клуб не установил никаких временных рамок для пересмотра данного решения. Решение было принято в связи с неблагоприятным инвестиционным климатом», - говорится в заявлении.

Владелец «Челси» планировал построить в Лондоне новый стадион «Стэмфорд Бридж» на месте старого, который был открыт в 1877 году и после переделок вмещает около 42 тысяч человек.

Стоимость новой арены на 60 тысяч зрителей оценивается более чем в 1,3 млрд долларов. Строительство стадиона было одобрено администрацией города.

Однако недавно у Абрамовича возникли проблемы с получением британской визы взамен истекшей в апреле. По данным местной прессы, власти для завершения процесса потребовали у предпринимателя раскрыть происхождение его капитала.

При этом подчеркивалось, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы.

«Челси» в 2012 году подал заявку на приобретение бывшей лондонской теплоэлектростанции Баттерси для ее переоборудования под новый стадион. Знаменитое здание из красного кирпича с четырьмя высокими белыми трубами расположено на берегу Темзы на юго-западе британской столицы и является одной из местных архитектурных достопримечательностей. Четыре трубы обещали сохранить в качестве элемента дизайна новой арены.